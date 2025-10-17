Serena Williams protagonizará en Oviedo un encuentro con el público el jueves 23

Según ha avanzado este viernes la Fundación Princesa de Asturias, el acto se celebrará a las 18:00 horas en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo bajo el título "Serena, legado y leyenda", y estará moderado por la campeona olímpica Theresa Zabell y por el extenista profesional y director del Mutua Madrid Open, Feliciano López, ambos miembros del jurado del Premio Princesa de Asturias de los Deportes.

Más de 2.000 personas acompañarán a la tenista en un acto al que asistirán, por invitación, participantes en la actividad 'La voz de Serena' del programa cultural para centros educativos 'Toma la palabra' e integrantes de clubes de tenis del Principado de Asturias, así como público general, que podrá inscribirse en el encuentro a partir de las 10:00 horas del domingo 19 de octubre en la web de la Fundación.

Serena Williams fue distinguida este año con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes por su "palmarés deportivo incuestionable" fruto de una "extraordinaria" carrera, así como por la defensa que siempre ha hecho de la igualdad de género.

El jurado destacó que Williams es considerada "una de las mejores tenistas de la historia" tras haber logrado 73 títulos individuales, entre ellos 23 Grand Slam y 4 oros olímpicos.

Además de su "extraordinaria carrera deportiva y su mentalidad competitiva", Williams ha sido siempre "una firme defensora de la igualdad de género y de oportunidades entre hombres y mujeres en el deporte y, en general, en la sociedad", ensalzó el jurado en el acta del fallo.