Auger Aliassime acaba con el sueño de Collignon y jugará la final contra Lehecka

Redacción deportes, 18 oct (EFE).- El canadiense Felix Auger Aliassime acabó con el sueño de Raphael Collignon y del público belga y, tras imponerse por 7-6 (2) y 6-4, se clasificó para la final del torneo de Bruselas que disputará ante el checo Jiri Lehecka.