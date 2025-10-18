Fritz rompe el maleficio y vence a un exhausto Djokovic que no pudo acabar el partido

Una intensísima primera manga que se alargó a más de una hora y cuarto de juego, que acabó con las escasas fuerzas que llegó a la cita un Novak Djokovic, que ya acabó renqueante el pasado Masters 1000 de Shanghái en el que cayó ante el monegasco Valentin Vacherot.

Desgaste físico que se acentuó en Riad, donde tras caer el jueves ante el italiano Jannik Sinner, el jugador balcánico, de 38 años, se sometió este sábado a un inesperado castigo ante el norteamericano Fritz.

De hecho, Djokovic tuvo que exprimirse al máximo para forzar el 'tie break' para salvar las hasta nueve pelotas de ruptura de las que dispuso el estadounidense, número cuatro de la clasificación mundial, en la primer manga.

Toda una lección de supervivencia que a punto estuvo de permitir al serbio dar la vuelta a la situación y apuntarse el primer set, tras gozar de cuatro 'bolas de break' con 4-5 en el marcador.

Pero al igual que le ocurrió a Tylor Fritz el de Belgrado, número cinco de la ATP, no logró aprovechar ninguna, lo que llevó el duelo al 'desempate' en el que el estadounidense se mostró más sólido que Novak Djokovic que acabó cediendo el 'tie break' por 7-4.

Un esfuerzo sin premio que llevó al exhausto Djokovic a retirarse antes del comienzo del segundo set, lo que propició qui Fritz lograse, por fin, la tan ansiada victoria sobre el tenista balcánico.