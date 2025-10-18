Rune se retira lesionado y Ugo Humbert avanza a la final

Rune hizo un mal gesto con el tobillo izquierdo con ventaja de 6-4 y 2-2, cuando se habían disputado 83 minutos, y dejó la pista cojeando y ayudado por un miembro de su equipo.

El abandono aleja al danés, undécimo del ránking ATP, de la carrera hacia las Finales ATP.

Ugo Humbert, que había perdido los cinco encuentros previos contra el Rune, accedió a la décima final de su carrera para intentar agrandar su palmarés a ocho títulos, el segundo en 2025 tras el de Marsella.

Humbert que ganó a un top 20 por primera vez en 2025, se convirtió en el segundo jugador francés, junto Alexander Muller, en llegar a más de una final en el circuito en lo que va de curso.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Se enfrentará por el título al ganador del choque entre el canadiense Denis Shapovalov y el noruego Casper Ruud en un torneo que por primera vez desde 1984 ha contado con los cuatro primeros cabezas de serie en las semifinales.