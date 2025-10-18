Rybakina acelera hacia las Finales WTA y reta a Alexandrova en la final

Rybakina aún hace cálculos parar disputar el torneo que reúne al final de curso a las ocho mejores del mundo. Es novena y acecha, precisamente, a Paolini que podía haber asegurado su lugar en Riad si hubiera sacado adelante la semifinal. Pero Rybakina ganó por 6-3 y 6-2 en hora y media y se situó en la vigésima primera final de su carrera, la segunda del año después de la de Estrasburgo que ganó.

Paolini perdió una buena oportunidad en Ningbo mientras la kazaja se medirá a Alexandrova que alcanzó su cuarta final del 2024 al imponerse por 6-3 y 6-4 a su compatriota Shnaider.

Por primera vez como jugadora top 10, tardó noventa minutos en superar a Shnaider y en aspirar a ganar su segundo trofeo en lo que va de curso tras el de Linz. Perdió las finales de Seúl y Monterrey también en el 2025.