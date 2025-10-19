Auger Aliassime vuelve a reinar en Bélgica

Lehecka resistió y evitó la derrota en el segundo set cuando salvó dos puntos de partido. Pero en el tercero y decisivo, perdió por primera vez su saque y Auger Aliassime cerró el triunfo después de dos horas y 37 minutos.

Fue el de Bruselas el octavo título ATP, el tercero del 2025 tras los de Adelaida y Montpellier que le convirtió en el primer jugador en ganar más de una vez el torneo belga. Erigido, además, en el canadiense, junto a Milos Raonic, en ganar más eventos del circuito en la Era Abierta, iguala al noruego Casper Ruud en el undécimo puesto del ránking.

Aún hace cálculos para las Finales ATP Auger Aliassime, que superó por segunda vez en tres enfrentamientos al checo. El canadiense perdió en el 2023, en el Abierto Australia, pero le superó en el Masters 1000 de Madrid en el 2024, cuando el checo no se presentó.