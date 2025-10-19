Leylah Fernández amplía su palmarés WTA en Osaka tras derrotar a Valentova

Fernández comenzó el partido ganando los ocho primeros puntos, logrando así un 'break' tempranero que vio peligrar en el tercer juego, donde salvó hasta tres bolas de rotura. Superado el susto, ganó los tres restantes, dos de ellos al resto, para adjudicarse el parcial de manera impoluta en 29 minutos.

Sin embargo Valentova fue capaz de sobreponerse al revés anímico en el segundo set a pesar de que todo se puso más cuesta arriba si cabe al ceder su saque en blanco en el tercer juego. La europea respondió con un 'contrabreak' y, tras quebrar dos veces entre el noveno y el undécimo, por una de su rival, acabó ganando por 7-5.

Lo mucho que había en juego hizo que la tercera manga se convirtiera en una batalla frenética en la que se vieron hasta 13 opciones de rotura. De ellas 10 fueron favorables para Fernández, a la que sin embargo le costó hacerlas buenas, aprovechando solo dos de ellas para acabar cerrando el duelo por 6-3.

De esta manera, la canadiense, número 27 del ránking, logra el quinto título de su carrera en el circuito, todos ellos sobre superficie dura, tras ganar también este año, el pasado mes de julio, en Washington; y previamente en Hong Kong en el 2023 y en Monterrey en el 2022 y en el 2021.

