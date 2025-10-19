Ruud conquista Estocolmo y acelera hacia Turín

El noruego, que añadió a su historial su segundo trofeo en una superficie que no es arcilla y el primero en pista cubierta, terminará la semana como décimo jugador del mundo, a 745 puntos del octavo, el italiano Lorenzo Musetti. El jugador de Oslo aún apunta hacia las Finales ATP por cuarta vez en su carrera.

El primer noruego en ganar en Estocolmo dominó la final, que cerró en solo 68 minutos con diecinueve golpes ganadores y solo dos errores no forzados para dejar los cara a cara con Humbert en tres victorias para cada jugador.

Ruud se reencontró con el éxito y sumó una nueva corona en 2025, la primera desde que ganó en el Masters 1.000 de Madrid el pasado mes de mayo. El francés, que aspiraba a su séptimo título ATP y que logró el pase a la final por el abandono del danés Holger Rune, lesionado en un tendón de Aquiles, asciende hasta el vigésimo cuarto lugar del ránking ATP.