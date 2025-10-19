Rybakina remonta y se lleva el Abierto de Ningbo

Rybakina consigue así su segundo título de la temporada tras ganar el Abierto de Estrasburgo (Francia) y termina con un buen sabor de boca su andadura en China, después de caer en dieciseisavos de final en Pekín ante la alemana Eva Lys y en Wuhan en octavos ante la número uno del mundo, la rusa Aryna Sabalenka.

La tenista kazaja consiguió remontar un partido que se le puso cuesta arriba desde el inicio al perder con claridad el primer set.

Con mucha más confianza en su primer servicio, Rybakina endosó un espectacular 6-0 en el segundo para llevar el partido al tercero y definitivo. Nuevamente, completó un total de cinco saques directos en el último set y 16 puntos ganados al resto.

Así, Rybakina, que partía como tercera favorita, consigue su primer título en un torneo celebrado en China.

