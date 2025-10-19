Sinner gana 2,3 millones de dólares más que Alcaraz este año tras su paso por Riad

Esta competición no incluida en el calendario de la ATP, pero que lleva aparejado el mayor premio económico jamás dado en un torneo tenístico, cumplió su segunda edición y el ganador volvió a ser el mismo que en la primera, un Sinner que fue superior a Alcaraz sobre la pista dura del Kingdom Arena de la capital de Arabia Saudí.

El marcador que el de San Cándido endosó al de El Palmar propicia que el transalpino adelante al español en cuanto a ganancias por resultados en la cancha y es que Sinner se llevó siete millones y medio de dólares esta semana -uno y medio por participar, como cada uno de los seis jugadores presentes- y seis más por el título.

Antes de esta cita había logrado, según las cifras oficiales de la ATP, más de 12 millones, en concreto 12.346.528, por lo que en unos días jugando tres partidos en una exhibición en tierras árabes se embolsó más de la mitad de lo que obtuvo habiendo disputado 49 encuentros del circuito y conquistado tres trofeos -los Grand Slam de Australia y Wimbledon y el ATP 500 de Pekín-. Contando su cuantioso premio en el Six Kings Slam alcanza los 19.846.528 dólares.

Por su parte, Alcaraz, quien a sus 22 años es el número 1 del mundo justo por delante de Sinner, de 24, se presentó en Riad con unas ganancias por sus triunfos en 2025 de 16.048.017 dólares, a los que ahora suma el millón y medio por jugar dos partidos en la capital saudí, donde se impuso al estadounidense Taylor Fritz por 6-4 y 6-2 en semifinales para luego caer en la final. Con ello aparece con 17.548.017.

La lucha entre los dos mejores tenistas de la actualidad y que apuntan a serlo durante los próximos años está servida también en lo financiero. El murciano, desde su debut como profesional en 2020, se embolsó 53.902.993 dólares por lo hecho en la pista en los torneos del circuito -las exhibiciones y, obviamente, la publicidad van en otras partidas aparte- mientras que Sinner, quien accedió al profesionalismo en 2018, va por 49.591.462.

De los jugadores en activo la palma se la lleva el serbio Novak Djokovic, ganador de 100 títulos y 24 majors, y que, con 38 años, se acerca a los 200 millones -acumula 190.526.213- a lo largo de una trayectoria al más alto nivel que inició en 2003.

Tiempo y condiciones tienen Carlos y Jannik para acercarse a lo conseguido por Nole por mucho que hoy estén lejos de todo lo logrado por el de Belgrado.