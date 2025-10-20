Cristina Bucsa pierde en primera ronda ante la estadounidense Kessler
Redacción deportes, 20 oct (EFE).- La española Cristina Bucsa ha perdido ante la estadounidense McCartney Kessler en la primera ronda del torneo de tenis de Tokio en tres mangas tras ganar la primera y disponer de un 2-0 en la segunda.
Por EFE
20 de octubre de 2025 - 04:20
Tras dos horas y 26 minutos Bucsa, que había superado dos partidos en la fase previa, cedió por 6-3, 5-7 y 3-6 y volvió a caer en la ronda inicial, como le ocurrió en Osaka (Japón) ante la belga Elise Mertens.
La norteamericana se enfrentará en la segunda eliminatoria a la checa Linda Noskova, sexta cabeza de serie.