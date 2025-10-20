Cristina Bucsa pierde en primera ronda ante la estadounidense Kessler

Tras dos horas y 26 minutos Bucsa, que había superado dos partidos en la fase previa, cedió por 6-3, 5-7 y 3-6 y volvió a caer en la ronda inicial, como le ocurrió en Osaka (Japón) ante la belga Elise Mertens.

La norteamericana se enfrentará en la segunda eliminatoria a la checa Linda Noskova, sexta cabeza de serie.