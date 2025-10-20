Davidovich avanza a octavos con buenas sensaciones

El jugador español, octavo favorito del torneo, fue de menos a más en un encuentro muy igualado, cuyo primer set se decidió en el 'tie-break' y el segundo con la rotura a Sonego con 5-4 a favor.

Desde el Abierto de Estados Unidos, en el que cayó en segunda ronda ante el francés Arthur Rinderknech (27), el español ha disputado el ATP 500 de Pekín, el Masters 1.000 de Shanghái y el 250 de Bruselas, donde se detuvo en cuartos de final, su mejor resultado tras el verano.

El transalpino empezó dominando el partido con un 'break' y se puso 3-0 arriba en un abrir y cerrar de ojos, pero Davidovich mantuvo sus dos siguientes servicios para seguir de lleno en el set.

Una persistencia que le dio confianza para romper el servicio a Sonego en el séptimo juego, devolver la igualdad al marcador y llevar el desenlace al 'tie break', en el que se impuso con claridad por 7-2.

En el segundo, el español conservó sus saques con facilidad y sin sufrir en exceso, todo lo contrario que su rival, que sufrió en demasía para cerrar cada uno de sus juegos ante la agresividad al resto de Davidovich. Con 5-4 a favor, sus buenas sensaciones en la devolución le acabaron dando el set y el partido ante un Sonego frustrado con su saque.

Disputará su partido de octavos de final contra Brooksby, quien venció al francés Alexandre Muller, este miércoles.