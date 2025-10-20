Tenis

El chileno Tabilo se despide de Viena en la primera ronda

Redacción deportes, 20 oct (EFE).- El chileno Alejandro Tabilo, número 75 del mundo, cayó este lunes por un doble 6-4 ante el kazajo Alexander Bublik en la primera ronda del ATP 500 de Viena, sobre pista dura cubierta.

Por EFE
20 de octubre de 2025 - 14:10
Tabilo, de 28 años, que recientemente fue eliminado en los cuartos de final del 'Challenger' de Olbia (Italia) por el español Pablo Carreño, fue superado por un Bublik muy inspirado en el saque.

En ambos sets cedió su servicio en el tramo decisivo y tras salvar varias bolas de rotura, además, no consiguió apretar lo suficiente en el resto y solo forzó un punto de 'break' al kazajo, quien se enfrentará al ganador del duelo entre el argentino Francisco Cerúndolo (21) y el estadounidense Alex Michelsen (34).