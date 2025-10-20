La entrada de Rune y la salida Khachanov, único cambio en el top-10 de la ATP

Por detrás de este último, cerrando la lista de los diez primeros, se ubican el estadounidense Taylor Fritz (4.645), el serbio Novak Djokovic (4.580), el también estadounidense Ben Shelton (4.100), el australiano Álex de Miñaur (3.935), el italiano Lorenzo Musetti (3.685), el británico Jack Draper (3.590) y Rune (3.180).

No solo este último se beneficia de la caída de Khachanov (ahora decimotercero con 2.950), la más pronunciada entre os 35 primeros puestos, ya que suben igualmente al puesto once el noruego Casper Ruud (3.145) y al doce el canadiense Felix Auger-Aliassime (3.145). Completan el top-15 otros dos rusos, Daniil Medvedev (2.810) y Andrey Rublev (2.560).

En cuanto al resto de los españoles, Alejandro Davidovich-Fokina es decimoctavo (2.285), Jaume Munar cuadragésimo segundo (1.208), Roberto Bautista octogésimo séptimo (720), Pedro Martínez octogésimo octavo (718) y Pablo Carreño, nonagésimo segundo (668). Bautista protagoniza además la bajada más grande entre los cien primeros, de treinta puesto, mientras que la subida más pronunciada, de quince, de diecisiete, es para el belga de 23 años Raphael Collignon, semifinalista en Bruselas.