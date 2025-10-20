Zverev vuelve al equipo alemán de Copa Davis para medirse a Argentina en Bolonia

Berlín, 20 oct (EFE).- El tenista alemán Alexander Zverev forma parte del equipo de Alemania que competirá en la final a 8 de Copa Davis que se disputará en noviembre en Bolonia (Italia), lo que supone el regreso del germano a su combinado nacional en esta competición después de casi tres años.