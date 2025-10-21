Camila Osorio no da opción a Bornzetti en su debut en Cantón

Osorio comenzó el partido con buen pie, ganando sus tres primeros servicios, dos de ellos en blanco, y sus dos primeros juegos al resto, lo que le permitió situarse con ventaja de 5-0. Pudo de hecho ganar la manga inicial por 6-0, pero perdonó una pelota de set en el sexto para acabar llevándoselo en el séptimo.

Ya en la segunda manga quebró el saque de su rival en el tercer juego y repitió en el séptimo para acabar ganándolo en el octavo, sin conceder ninguna opción de 'break' en todo el encuentro y ganando el 80% de puntos con su primer servicio y el 74 % de puntos con el segundo, apartados ambos en los que fue muy superior.

Logrado ya el pase su rival en la ronda de octavos de final será la estadounidense Ann Li, número 44 del mundo y segunda cabeza de serie en el evento, quien se deshizo de la andorrana Victoria Jiménez Kasintseva por 6-4 y 7-6.