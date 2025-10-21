Cerúndolo supera a Michelsen y jugará con Bublik

El bonarense, vigésimo primero del ránking ATP, finalista en Buenos Aires pero sin trofeos en lo que va de 2025, se tomó la revancha del torneo de Halle, sobre hierba, cuando cayó contra elestadounidense en el único duelo previo entre ambos hasta esta cita de Viena.

El argentino, que no gana dos partidos seguidos en torneos del circuito desde el Masters 1000 de Toronto, en julio pasado, jugará con Bublik que el lunes ganó al chileno Alejandro Tabilo.

Cerúndolo fue el segundo argentino en avanzar en la competición después de Tomás Martín Etcheverry que superó al noruego Nicola Budkov Kjaer por 6-3 y 6-3. Fuera quedó Camilo Ugo Carabelli superado por el austríaco Filip Misolic.

También sacó adelante su primer compromiso el italiano Lorenzo Musetti que batió al serbio Hamad Medjedovic por 6-4 y 6-3 que se medirá, precisamente, a Etcheverry. EFE.

