El argentino Báez cae ante el estadounidense Opelka

Opelka conectó 19 saques directos y tuvo un porcentaje del 84% con el primer servicio, con el que ganó el 86% de los puntos disputados. Demasiado para el jugador argentino, al que venció por 6-3 y 6-4 en una hora y trece minutos.

El estadounidense, que no pasaba de la primera eliminatoria desde el pasado Masters 1.000 de Cincinnati, se enfrentará en la segunda ronda con el ganador del partido entre el neerlandés Botic Van de Zandschulp, al que ganó en la previa, y el checo Jiri Lehecka, sexto cabeza de serie.