Kenin alcanza la segunda ronda

Kenin, vigésima quinta del ránking mundial, despachó a la jugadora local en tan solo una hora y ocho minutos por 6-1 y 6-3, y tratará de alcanzar la tercera eliminatoria por primera vez desde el pasado Roland Garros.

Se enfrentará a la también japonesa Wakana Sonobe, que se impuso por 6-4 y 6-3 a la checa Nikola Bartunkova.

También superaron la primera ronda la rusa Diana Shnaider y la canadiense Victoria Mboko, séptima y novena favoritas, respectivamente, tras vencer a la ucraniana Dayana Yastremska (6-3 y 6-1) y a su compatriota Bianca Andreescu (6-3 y 6-3).