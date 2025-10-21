Ugo Carabelli cae ante el local Misolic y se va en dieciseisavos

Ugo Carabelli no hizo valer su condición de favorito para este partido y cayó ante Misolic, número 95 de la ATP, que ganó arropado por su público en la primera ronda de este torneo cubierto y de pista dura.

En un encuentro que se fue a las dos horas y seis minutos, Misolic ganó un total de 44 puntos con su primer servicio y se mostró más sólido en los momentos de desempate.

En octavos de final se medirá al australiano Álex De Miñaur, que hizo lo propio con el también austriaco Jurij Rodionov, con un resultado de 6-4 y 6-1.