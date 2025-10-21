Tenis

Vacherot, vencedor inesperado en Shanghái, invitado al Masters 1.000 de París

París, 21 oct (EFE).- El monegasco Valentin Vacherot, sorprendente ganador del Masters 1.000 de Shanghái, triunfo por el que subió 165 posiciones en la clasificación ATP, hasta el puesto 39, ha sido invitado al cuadro principal del Masters 1.000 de París gracias a una 'wildcard'.

Por EFE
21 de octubre de 2025 - 16:10
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2360

Así lo informó este martes la Federación Francesa de Tenis (FFT), que también comunicó que otorgó una 'wildcard' al primo de Vacherot, el francés Arthur Rinderknech, finalista vencido en Shanghái, quien saltó hasta el puesto 27 de la ATP.

Otros dos franceses, Terence Atmane (68 de la ATP) y Arthur Cazaux (61), también fueron invitados por la organización directamente al cuadro princiopal.

El Masters 1.000 de París se disputará entre el 25 de octubre y el 2 de noviembre y se celebrará, por primera vez, en el recinto de la Défense, en vez en el pabellón de Bercy (este de París).

Enlace copiado