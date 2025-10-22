Alcaraz y Sinner se enfrentarán en enero en una exhibición en Seúl

Murcia, 22 oct (EFE).- Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, los dos mejores tenistas del mundo en la actualidad, se enfrentarán en un partido de exhibición que se disputará en Seúl, el próximo 10 de enero del 2026, tal y como han anunciado en Instagram.