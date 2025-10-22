Auger-Aliassime se apunta el duelo entre canadienses

Redacción deportes, 22 oct (EFE).- El canadiense Felix Auger-Aliassime, número 12 del mundo, venció este miércoles a su compatriota Gabriel Diallo (41) por 6-2 y 7-5 en la primera ronda del ATP 500 de Basilea, Suiza, y se enfrentará en octavos de final al croata Marin Cilic.