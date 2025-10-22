Auger-Aliassime se apunta el duelo entre canadienses

El tenista de 25 años, quinto favorito del torneo que se juega en pista dura cubierta, viene de caer por 2-0 ante el francés Arthur Rinderknech (27) en los cuartos de final del Masters 1000 de Shanghái (China), y de conquistar el ATP 250 de Bruselas (Bélgica) ante el checo Jiri Lehecka (17) en tres sets.
Contra Diallo vivió un primer set cómodo y logró la rotura en dos ocasiones, mientras que en el segundo tuvo que sacar su mejor tenis para ganar por 7-5, con un quinto juego en el que se llegó al 'deuce' hasta en ocho ocasiones y que terminó ganando el 41 del mundo.
El veterano Marin Cilic, de 37 años, será el rival de Aliassime este jueves, tras la victoria del croata ante el belga David Goffin por 7-6 (9) y 7-5 en la primera ronda.