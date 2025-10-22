Guatemala y El Salvador triunfan en el tenis por equipos de los Juegos Centroamericanos

El seleccionado guatemalteco femenino se impuso en los partidos disputados por Andrea Weedon y Gabriela Rivera frente a sus rivales hondureñas, Alejandra Obando y Natalie Espinal, respectivamente, por lo que ya no fue necesario el juego de dobles al quedar sentenciada la serie.

"Yo iba por tres medallas. Eran tres los oros que quería, pero una fue de plata, aunque sé que di todo lo que podía", dijo Weedon a EFE después de su victoria este miércoles.

Weedon ya había ganado el oro en dobles mixtos y una plata en el sencillos femenino, donde sucumbió en la final ante Espinal.

"Queríamos ser los líderes en Centroamérica y pensar ya en nuestras metas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe", añadió la primera raqueta guatemalteca, quien afirmó con nostalgia que este será su último Ciclo Olímpico.

Por su parte, Rivera dijo que "es un privilegio poder representar a Guatemala", especialmente después de sufrir una lesión en la muñeca.

En la rama masculina, El Salvador derrotó por 3-0 a Guatemala con Juan Carlos Fuentes, César Cruz y Andrés Rendón.

"Han sido partidos difíciles y una semana difícil", dijo Cruz, quien valoró el primer puesto principalmente porque "no se nos había dado el oro" en las otras competencias de los Juegos Centroamericanos.

"Es un orgullo ganar con este equipo y poder llevar esta medalla a El Salvador", replicó Fuentes.

Cruz agregó que ha sido un evento positivo y de "primer nivel" en cuanto a las instalaciones deportivas y el hospedaje brindado por la organización.

Los Juegos Centroamericanos, que se llevan a cabo desde el pasado 17 de octubre, han sido dominados por el país local, que suma 82 medallas de oro, mientras El Salvador ocupa el cuarto puesto del medallero con 22 preseas doradas.