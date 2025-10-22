La joven canadiense Mboko, a cuartos como un rayo

Novena cabeza de serie, Mboko se deshizo de Lys por un doble 6-1 en 53 minutos y estará por segunda vez en unos cuartos de final, en los que se enfrentará a la ganadora del partido entre su compatriota Leilah Fernández y la kazaja Elena Rybakina, segunda cabeza de serie.

Por otro lado, Anna Kalinskaya se llevó el duelo ruso ante Diana Shnaider, séptima favorita, por 7-6 (4), 2-6 y 7-6 (5), y se medirá a la checa Linda Noskova, sexta preclasificada, verdugo de la estadounidense McCartney Kessler, por 5-7, 6-3 y 6-4.