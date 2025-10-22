Medvedev aplaca a Borges: quinta victoria seguida

El moscovita, campeón de este evento en el 2022, añadió la victoria contra el luso, fraguada en dos horas y veinte minutos, a los cuatro encuentros ganados en Almaty, que le supusieron la conquista de su vigésimo primer título.

Medvedev, que en la ciudad kazaja con su éxito rompió una sequía de 882 días sin trofeos, pudo cerrar el partido ante Borges, al que siempre ha ganado, incluidas las tres veces del 2024 (Abierto Australia, Abierto Estados Unidos y Halle), en dos mangas. Tuvo dos puntos de partido en el 'tie break'. Uno al saque y otra al resto. Pero el luso resistió y se apuntó el parcial. En el tercero, Medvedev recuperó la autoridad y tras iniciar con un rotundo 4-0 cerró su clasificación.

Daniil Medvedev se enfrentará en segunda ronda al francés Corentin Moutet que superó al bosnio Damir Dzumhur por 6-3 y 6-0.

Además, dos italianos progresaron en el torneo de Viena. Flavio Coboli, que se impuso al checo Tomas Machac por 7-6(6) y 6-2 y que puede ser el rival de su paisano Jannik Sinner su supera su partido contra el alemán Daniel Altmaier, y Matteo Berrettini, que venció al australiano Alexei Popyrin por 7-6(5) y 6-3 y jugará contra el británico Cameron Norrie en segunda ronda.

