Sinner acelera a segunda ronda

El tenista de San Cándido, sin casi margen de error en su intento de arrebatar el número uno del mundo a Carlos Alcaraz antes del final de la temporada, tardó 59 minutos en volver a tumbar al germano, al que ya había ganado dos veces, la última días atrás en el Masters 1.000 de Shanghai y antes, en el Abierto de Estados Unidos de 2022.

Almaier solo pudo ganar al número dos del mundo en Roland Garros en 2023.

No hubo historia en un encuentro desequilibrado desde el arranque marcado por el parcial de 7-0 que dejó allanado el triunfo para el transalpino, que acumula diecisiete victorias seguidas en pista dura cubierta. Es, además, la quinta seguida en Viena. Logró cuatro hace dos años, cuando consiguió el trofeo, y ahora esta. El año pasado no lo jugó.

Sinner, que se marchó lesionado de Shanghai y que dio muestras de recuperación en la exhibición 'Six Kings Slam', jugará en segunda ronda contra su compatriota Flavio Cobolli, que venció al checo Tomas Machac por 7-6(6) y 6-2.

Además, el neerlandés Tallon Griekspoor se convirtió en el primero en alcanzar los cuartos de final después de superar en la segunda ronda al estadounidense Brandon Nakashima en dos desempates, 7-6 (4) y 7-6(2).

Jugará contra el ganador del partido entre el italiano Matteo Arnaldi y el alemán Alexander Zverev, campeón en 2021.