Cerúndolo no puede con la mejor versión de Bublik

El bonarense, vigésimo primero del ránking ATP, finalista en Buenos Aires pero sin trofeos en lo que va de 2025, tuvo enfrente a una versión muy seria y efectiva de Bublik, actual número 16 del mundo.
Cerúndolo, que no gana dos partidos seguidos en torneos del circuito desde el Masters 1.000 de Toronto, en julio pasado, deja a Tomás Martín Etcheverry como único argentino en la competición, ya que también quedó fuera Camilo Ugo Carabelli, superado por el austríaco Filip Misolic (95).
Etcheverry, 60 del mundo, jugará este jueves contra el italiano Lorenzo Musetti, cuarto favorito del torneo que se disputa en pista dura cubierta.
El primer set ya empezó mal para el 21 del mundo, tras perder su saque en el primer juego y tener que ir a remolque hasta el 6-4 final. Bublik se mostró infalible con su saque con un 91% de acierto con su primer servicio.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
La oposición fue aún menor en la segunda manga, en la que Cerúndolo se encontró incómodo desde el inicio ante un rival crecido y sin fisuras, que terminó venciendo por 6-2.
Bublik jugará este viernes contra el vencedor del duelo entre italianos que se disputará a continuación, que enfrentará al número dos del mundo Jannik Sinner y a Flavio Cobolli (22).