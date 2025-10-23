Facundo Bagnis, suspendido por infringir las normas antidopage

Bagnis, de 35 años, fue inhabilitado tras su decisión de someterse a una suspensión provisional voluntaria. El propio jugador, quien alcanzó el puesto 55 del ránking individual de la ATP en noviembre de 2016, proporcionó una muestra durante la competición en el torneo de clasificación del Abierto de Estados Unidos el 18 de agosto de 2025.

La muestra contenía hidroclorotiazida, sustancia prohibida por el TACP, que pertenece a la clase de medicamentos diuréticos (píldoras que provocan la eliminación de agua a través de la orina).

Durante la suspensión, el tenista "tiene prohibido jugar, entrenarse o asistir a cualquier evento de tenis autorizado o sancionado por los miembros de la ITIA (ATP, ITF, WTA, Tenis Australia, Federación Francesa de Tenis, Wimbledon y USTA) o cualquier asociación nacional".

El tiempo cumplido bajo suspensión provisional se descontará de cualquier sanción futura, tal y como informó la ITIA.

