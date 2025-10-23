Gaudenzi, presidente de la ATP, admite que las vacaciones de los tenistas son cortas

El directivo italiano habló con los medios de comunicación tras el anuncio de la creación de un décimo Masters 1.000 que se disputará en Arabia Saudí y que llega en un contexto de críticas por parte de los tenistas por el abarrotado calendario al que tienen que hacer frente y que apenas les permite tener días libres.

"Estoy de acuerdo con que las vacaciones son muy cortas, pero no creo que sean cortas solo para ellos, que tienen que descansar y entrenar para la siguiente temporada, creo que también son muy cortas para los aficionados, que necesitan un descanso del deporte. Necesitas crear esa demanda para el comienzo de la siguiente temporada en Australia", dijo Gaudenzi.

"Estamos en conversaciones con los tenistas, que son autónomos, así que al final ellos eligen su propio calendario. Ellos también deciden jugar fuera de nuestro sistema, como vimos la semana pasada en la exhibición del Six Kings Slam", agregó el italiano, recordando que muchos tenistas aprovechan su tiempo libre para jugar lucrativas exhibiciones.

Además, Gaudenzi confirmó que el nuevo Masters 1.000 en Arabia Saudí no será obligatorio, como sí lo son ocho de los otros nueve, a excepción de Montecarlo, y que durará una semana y no doce días.

La incógnita es cuándo se jugará y prácticamente está descartado que se dispute a principios de enero porque fagocitaría los torneos de preparación para el Abierto de Australia. El mes de febrero, tras ese Grand Slam, es la fecha más probable.

"Llevaremos a cabo un proceso de optimización del calendario con el objetivo de reducir el número total de torneos, pero es imposible diseñar el producto ideal cuando tienes tantas organizaciones distintas y tantas diferentes entidades, porque obviamente la ATP es la que siempre es culpada por las decisiones del calendario, pero no estamos solos. Es un problema muy complejo, de hecho es imposible de solucionar a no ser que solo dependiera de uno solo", señaló.