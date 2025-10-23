La ATP da el aval para que se realice en noviembre el Challenger de tenis en Ecuador

"Tras las reuniones conjuntas de esta semana con la ATP y el Muy Ilustre Municipio de Guayaquil, se anunció que el ATP Challenger Ciudad de Guayaquil se celebrará la semana del 17 de noviembre", señaló en un comunicado la organización local comandada por el extenista Andrés Gómez.

Los organizadores también señalaron que "el torneo mantiene su categoría CH75 con un premio de 100.000 dólares", ya que tenistas de trece países habían anunciado su participación.

El pasado viernes, Gómez y Luis Adrián Morejón, otro extenista local, informaron que el torneo de tenis que estaba previsto entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre se iba a postergar "hasta nuevo aviso" por "disposición de la ATP".

"La razón que nos manifestaron para la suspensión es la preocupación por la seguridad de jugadores y el desarrollo del torneo en general a discreción del ATP Challenger Tours", agregó Gómez en ese momento.

La decisión de la ATP llegó después de que el 14 de octubre un carro bomba explotó en los exteriores de un centro comercial y de un edificio de oficinas de la familia del presidente Daniel Noboa, en el centro financiero de Guayaquil, lo que dejó un muerto y 30 heridos.

Además, días después, el futbolista Bryan 'Cuco' Angulo fue víctima de un ataque armado del que resultó herido en la provincia costera de Manabí, otra de las más afectadas por el crimen organizado.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" declarado por Noboa para luchar contra las bandas delictivas, a quienes pasó a denominar como "terroristas", atribuyéndoles la escalada de violencia que vive el país en los últimos años, que lo ha ubicado a la cabeza del índice de homicidios en Latinoamérica.