Medvedev se precipita ante Moutet y cae eliminado en Viena

El moscovita, campeón de este torneo en 2022, se mostró precipitado contra el parisino y puso fin a su buena racha en este mes de octubre, tras los cuatro encuentros ganados en Almaty que le dieron su vigésimo primer título después de una sequía de 882 días sin trofeos.

El primer set, en el que Medvedev tuvo hasta cuatro bolas de rotura, se decidió en el 'tie-break' a favor de Moutet, quien fue más paciente y desesperó por momentos al ruso, con demasiados errores no forzados.

En la segunda manga se vio al Medvedev más impaciente. Moutet estuvo 5-3 con saque para ganar, pero el de Moscú salvó el juego con una brillante rotura, pero, con 5-4 y saque para igualar el partido, perdió los nervios además de su juego (en blanco) para alivio del francés, quien solo tuvo que aguantar con paciencia los cortos peloteos antes de que su rival fallara.

Moutet se enfrentará en cuartos de final al ganador del partido entre el argentino Tomás Etcheverry (60) y el italiano Lorenzo Musetti (8) de este jueves.

