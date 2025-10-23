Munar sorprende a Shelton y avanza a cuartos de final

Redacción deportes, 23 oct (EFE).- El español Jaume Munar, número 42 del ránking ATP, sorprendió este jueves al estadounidense Ben Shelton, sexto del mundo, le venció por 6-3 y 6-4 en octavos de final del ATP 500 de Basilea, Suiza, sobre pista dura cubierta, y se medirá en cuartos al canadiense Félix Auger-Aliassime.