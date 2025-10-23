Munar y Rudd ya están en cuartos del Abierto de Basilea; Fritz se despide

Redacción deportes, 23 oct (EFE).- Los tenistas Jaume Munar y Casper Rudd avanzaron a cuartos de final del torneo ATP 500 de Basilea, Suiza, disputado sobre pista dura cubierta, al ganar sus respectivos encuentros este jueves, en una jornada marcada por la derrota del estadounidense Taylor Fritz, máximo favorito, ante el francés Ugo Humbert (24).