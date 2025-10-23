Musetti supera a Etcheverry y se cita con Moutet en los cuartos de final

Se enfrentará este viernes al francés (36) Corentin Moutet, quien derrotó al ruso Daniil Medvedev, número 14 del mundo, por 7-6 (3) y 6-4.
El primer set lo dominó desde el inicio Musetti, con un 'break' en el segundo juego y conservando su saque hasta el final, lo mismo que en la manga siguiente, en la que en un abrir y cerra de ojos ya iba 3-1 arriba.
Los golpes del argentino desde la línea de fondo no afectaban al número ocho del mundo, muy sólido con su revés y sin cometer apenas errores no forzados. Volvió a lograr el set sin ceder su saque y demostrando confianza para su siguiente partido.
Completa los cuartos de final, donde ya esperaban Sinner (2) y Bublik (16); De Miñaur (7) y Berrettini (59); Griekspoor (28) y Zverev (3).
