Musetti supera a Etcheverry y se cita con Moutet en los cuartos de final

Redacción deportes, 23 oct (EFE).- El italiano Lorenzo Musetti, octavo del mundo, venció este jueves por 6-3 y 6-4 al argentino Tomás Etcheverry (60) y se clasificó para los cuartos de final del ATP 500 de Viena tras 1 hora y 34 minutos de encuentro.