Rybakina roza su pase a las Finales WTA tras eliminar a la canadiense Leylah Fernández

Redacción deportes, 23 oct (EFE).- La tenista kazaja Elena Rybakina dio este jueves un paso decisivo para clasificarse para las Finales WTA de este año, que reúne a las ocho mejores jugadoras del mundo, tras vencer a la canadiense de origen ecuatoriano Leylah Fernández por 6-4 y 6-3 en los octavos de final del torneo de Tokio.

23 de octubre de 2025 - 10:00
Rybakina, número siete del mundo y campeona la pasada semana en Ningbo (China), aprovechó sus oportunidades de ruptura de saque en ambas mangas para hacerse con una victoria ante la reciente vencedora del torneo de Osaka (Japón).

Si gana en cuartos a la también canadiense Victoria Mboko, de 19 años, la kazaja tendrá asegurada su plaza en las Finales que se disputarán la primera semana se noviembre en Riad (Arabia Saudí).

También se metieron entre las ocho mejores del torneo de Tokio, categoría WTA 500, la suiza Belinda Bencic, que venció a la francesa Varvara Gracheva por 6-4 y 6-3, y la rusa Ekaterina Alexandrova, que apeó a la rumana Jaqueline Cristian por 6-1 y 6-2.

El partido más reñido de la segunda ronda fue el protagonizado por la estadounidense Sofia Kenin, quien derrotó a una de las revelaciones del torneo, la japonesa Wakana Sonobe, 263 en el ránking mundial, por 6-3, 1-6 y 7-6 (2).

