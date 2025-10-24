Ann Li no falla; Liu y sun, en semifinales desde la previa

Zhang Shuai superó a la clasificatoria Katie Volynets en 2 horas y 53 minutos por 7-6(5), 5-7 y 7-5 y para alcanzar su primera semifinal a nivel de gira desde Tokio 2022. Zhang, campeona de 2013 y 2017 mejoró, además, su mano a mano particular contra Volynets y se medirá a la segunda cabeza de serie Ann Li que no ha perdido ningún set y que se sitúa en su tercera semifinal de la temporada. Ganó las dos anteriores, en Singapur y Cleveland, donde alcanzó la final. Ganó por 6-3 y 6-4.

Claire Liu, número 305 del ránking, remontó un set en contra para derrotar a Ella Seidel en los cuartos al aplazar el intento de reacción de la alemana Ella Seidel a la que ganó por 4-6, 6-0 y 6-4. Liu avanzó a su cuarta semifinal en el circuito, la segunda en pista dura y la primera desde Budapest 2023. Jugará ante la australiana Lulu Sun que tuvo que remontar a la estadounidense Caty McNally por 3-6, 6-3 y 6-4. EFE.