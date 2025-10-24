Munar, en semifinales; Auger Aliassime, paso atrás hacia Turín

El norteamericano puso fin al partido tras 45 minutos en el evento de categoría 500, aparentemente dañado en la parte baja de la espalda. El canadiense, campeón en Bruselas la pasada semana y noveno del mundo, intenta dar caza al octavo lugar de la ATP, en manos del italiano Lorenzo Musetti, para tener un puesto en el torneo de maestros de noviembre.

Munar, por su parte, alcanzó su victoria número 30 de la temporada por primera vez y se asegura su mejor posición en el ránking, el 35. Está a un paso de alcanzar la segunda final de su carrera tras la de Marbella, en el 2021 que perdió contra Pablo Carreño.

Jugará Jaume Munar en semifinales contra el ganador del choque entre el brasileño Joao Fonseca y el canadiense Denis Shapovalov.