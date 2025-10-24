Tenis

Munar, en semifinales; Auger Aliassime, paso atrás hacia Turín

Redacción deportes, 24 oct (EFE).- El español Jaume Munar se clasificó para las semifinales del torneo de Basilea beneficiado por la retirada del canadiense Felix Auger Aliassime, aquejado de problemas físicos cuando perdió el primer set ante el español, y complica sus aspiraciones de alcanzar un lugar en las Finales ATP.

Por EFE
24 de octubre de 2025 - 11:35
El norteamericano puso fin al partido tras 45 minutos en el evento de categoría 500, aparentemente dañado en la parte baja de la espalda. El canadiense, campeón en Bruselas la pasada semana y noveno del mundo, intenta dar caza al octavo lugar de la ATP, en manos del italiano Lorenzo Musetti, para tener un puesto en el torneo de maestros de noviembre.

Munar, por su parte, alcanzó su victoria número 30 de la temporada por primera vez y se asegura su mejor posición en el ránking, el 35. Está a un paso de alcanzar la segunda final de su carrera tras la de Marbella, en el 2021 que perdió contra Pablo Carreño.

Jugará Jaume Munar en semifinales contra el ganador del choque entre el brasileño Joao Fonseca y el canadiense Denis Shapovalov.