Musetti completa las semifinales y jugará ante Zverev

El transalpino acaricia su presencia en las Finales ATP. Las derrotas de sus perseguidores en el ránking en el torneo de Basilea, del noruego Casper Ruud y del canadiense Felix Auger Aliassime, aceleran el paso hacia Turín de Musetti que ya había ganado al galo este año, meses atrás, en Buenos Aires sobre tierra.

Por primera vez en su carrera el italiano consiguió su victoria número 41 en lo que va de temporada, más que nunca y se situó en la vigésima tercera semifinal, la segunda en pista dura del 2025 después de la final de Chengdu.

El italiano, que tardó una hora y 41 minutos en ganar a Moutet, aspira a alcanzar la octava final de su carrera, para ampliar a tres sus títulos. cuenta con los dos del 2022, en Naples y Hamburgo. Este año perdió las finales de Chengdu y el Masters 1000 de Montecarlo.

Jugará contra el tercer jugador del mundo, el alemán Alexander Zverev, que se situó en semifinales gracias a la incomparecencia del neerlandés Tallon Griekspoor por problemas físicos.

Musetti es el segundo italiano entre los semifinalistas después de que Jannik Sinner sumara previamente su decimonovena victoria seguida en pista dura, en cancha cubierta, al imponerse al kazajo Alexander Bublik por 6-4 y 6-4.

El tenista de San Cándido, segundo del mundo, ya ganó hace dos años este evento de categoría 500, en 78 minutos. Jugará el siguiente tramo, previo a la final, ante el australiano Alex De Miñaur que superó al italiano Matteo Berrettini por 6-1 y 7-6(4).

Sinner, que alargó su historial ante el kazajo a seis victorias en ocho partidos, recuperó el tenis sólido para este tramo final de temporada y para alimentar sus esperanzas de acabar el año como número uno del mundo, condición que tiene ahora Carlos Alcaraz.

El italiano reducirá las diferencias si gana en Viena, donde sumó su octavo partido ganado seguido. Fue la victoria 46 del 2025 la lograda ante el kazajo. El jugador de 24 años logró su semifinal 42 en el circuito, la octava del 2025 y la tercera en Viena.