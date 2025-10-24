Rybakina alcanza las semifinales y Finales WTA; Kenin y Bencic salvan puntos de partido

La kazaja, que días atrás ganó el torneo de Ningbo, se impuso a la norteamericana y superó en la clasificación mundial a la rusa Mirra Andreeva. Fue la revencha de Rybakina ante Mboko que se había impuesto en las semifinales de Montreal.

Rybakina, primera cabeza de serie, ganó en hora y media y se citó en semifinales con la checa Linda Noskova, sexta favorita, que avanzó beneficiada de la retirada de la rusa Anna Kalinskaya, dañada en las lumbares. La checa ganaba por 6-0 y 1-0 en el momento del abandono.

El otro lado del cuadro vivió momentos dramáticos. La suiza Belinda Bencic, octava cabeza de serie, salvó un punto de partido ante la checa Karolina Muchova, a la que venció por 3-6, 7-5 y 7-5 y se enfrentará a la vigente campeona, la estadounidense Sofia Kenin que estuvo contra las cuerdas en el duelo ante la rusa Ekaterina Alexandrova. La norteamericana salvó cuatro puntos de partido y ganó por 6-0, 2-6 y 7-6(3).