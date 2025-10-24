Rybakina se queda con la última plaza para las Finales de la WTA

Será su tercera participación consecutiva, una clasificación que obtuvo tras alcanzar las semifinales en Tokio este jueves. Además, ya hizo historia en 2023 al ser la primera kazaja en clasificarse en individuales.
Se unirá a las ya clasificadas Aryna Sabalenka (n.1, Bielorrusia), Swiatek (n.2, Polonia), Jasmine Paolini (n.6, Italia) y a las estadounidenses Coco Gauff (n.3), Amanda Anisimova (n.4), Jessica Pegula (n.5) y Madison Keys (n.8)
Las rusas Mirra Andreeva y Ekaterina Alexandrova serán la primera y segunda suplentes, respectivamente.
Esta temporada Rybakina, ganadora de Wimbledon en 2002, ganó su noveno y décimo título WTA de su carrera para asegurarse un lugar en Riad, triunfando en dos eventos WTA 500: el AUX Ningbo Open y los Internacionux de Estrasburgo.
