Rybakina se queda con la última plaza para las Finales de la WTA

Redacción deportes, 24 oct (EFE).- La kazaja Elena Rybakina, séptima del circuito, consiguió la última plaza para las Finales de la WTA que se disputarán en Riad (Arabia Saudí), del 1 al 8 de noviembre de 2025, tal y como informó este viernes la propia organización del torneo.