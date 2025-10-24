Zverev, cuatro clasificado para las Finales ATP

El alemán, que estará por octava vez en el evento de final de cada temporada que reúne a los ocho mejores jugadores del mundo, se unió así al español Carlos Alcaraz, al italiano Jannik Sinner y al serbio Novak Djokovic, con plaza seruga para la cita de Turín, en el Inalpi Arena, del 9 al 16 de noviembre.

Zverev, finalista del Abierto de Australia, su tercer intento por alcanzar un título del Grand Slam que no ha logrado, es el tercero del mundo, en la clasificación ATP.

El alemán de 28 años ha logrado en dos ocasiones el título en las Finales ATP, en el 2018 y 2021. Además, entre sus principales logros se añade el oro olímpico conseguido en los Juegos de Tokio.

Este año, Zverev ha logrado el título en el torneo de Múnich, su ciduad natal, el vigésimo cuarto de su carrera. Ha ganado al menos un trofeo en el circuito en nueve de las diez últimas temporadas. Además, ha logrado alcanzar sin éxito la final en Stuttgart y las semifinales de los Masters 1000 de Toronto y Cincinnati.

