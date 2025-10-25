Alcaraz: "Me motiva el reto de acabar bien el año"

"Esta parte de la temporada no la suelo hacer muy bien y me motiva el reto de mejorar lo que he hecho los años anteriores y ganar lo máximo que pueda", aseguró el jugador, que tras sus primeros contactos con la nueva pista de París aseguró haber sentido buenas sensaciones.

Para conseguirlo, renunció a disputar el torneo de Shanghai tras apuntarse el de Tokio, y regresó a Murcia para preparar mejor el final del año.

"No quería encadenar dos torneos seguidos, preferí volver y ponerme en forma para lo que queda. En los años pasados se vio que no llegaba fresco, por eso me he preparado para tener buenos resultados en esta fase del año. Espero que se pueda ver y que pueda hacer bien este tramo de la temporada", añadió.

Alcaraz, que llegó a la capital francesa este viernes con la firme intención de apuntarse uno de los torneos que faltan en sus vitrinas, aseguró que se ha fijado unos "objetivos claros" de mejoría en pista cubierta donde, reconoció, no está acostumbrado a jugar como otros tenistas.

"Por el momento, lo que he estado entrenando, me estoy encontrando muy bien. Creo que los entrenamientos están dando sus frutos", aseguró.

El número 1 del mundo ha completado ya dos entrenamientos en la nueva pista de La Defense, que toma el relevo del omnisport de Bercy tras 39 años acogiendo el Masters 1.000 de pista cubierta.

El murciano nunca ha conseguido superar la tercera ronda del torneo bajo techo que ha disputado en las últimas cuatro ediciones y cuenta con derrotas muy sangrantes, como la que sufrió en 2021 contra el local Hugo Gaston, aupado por el público, frente al que cayó entre lágrimas.

Alcaraz pareció contento con la mudanza del torneo a unas instalaciones más modernas y grandes que permitirán a París acoger hasta a 17.000 espectadores en el que, aseguran los organizadores, será el torneo bajo techo más grande del mundo.

"Lo que he podido ver es impresionante, creo que ha sido un cambio positivo", dijo el jugador, que también apreció cambios en la pista.

"Es totalmente diferente a la del año pasado, es más lenta y eso permitirá que se vea más el juego. No dependerá todo del saque, podremos mostrar nuestro tenis", afirmó.

Alcaraz indicó que otros rivales suelen sacar más partido que él de las condiciones de tenis bajo techo, por lo que concentrará sus fuerzas para mejorar en esas condiciones, en las que también se disputan las Finales ATP que reúnen en Turín a los ocho mejores del año.

A ello suma un tercer objetivo, la Copa Davis, si que sea capaz de elegir entre cualquiera de los tres: "Siempre he soñado con los tres no sabría con cual quedarme".