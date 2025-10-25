Davidovich, en la final; Humbert abandona

Será la cuarta final del 2025, la quinta en la carrera del andaluz, decimoséptimo del mundo, que disputará contra el brasileño Joao Fonseca, verdugo del también español Jaume Munar.

Davidovich, que fracasó en sus intentos de éxito en Washington, Acapulco, Delreay Beach, en este 2025 y Masters 1000 de Montecarlo en el 2022, vuelve a intentar inaugurar su palmarés en Basilea después de superar a Humbert.

No ha necesitado terminar sus últimos compromisos el español. El noruego Casper Ruud se retiró en cuartos de final tras caer el primer set del lado de Davidovich y ahora Humbert se rindió cuando tenía su rival el triunfo en la mano.

Pero es verdad que Humbert, un especialista en pista rápida, ya había pedido la asistencia del médico en dos ocasiones en el primer set, con 2-1 a su favor y con 5-4 para ser tratado. Aún así mantuvo el cara a cara con el español que se mostró más fuerte en el tie break y tomó ventaja. En el segundo, rompió e entrada y ya abrió brecha. Tras el cuarto juego, el galo dejó el partido y Davidovich alcanzó la final.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Alejandro Davidovich, que se convirtió en el quinto jugador en alcanzar cuatro finales del circuito esta temporada tras Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Felix Auger Aliassime y Alexander Bublik se medirá al brasileño Joao Fonseca que se convirtió en el primer brasileño en alcanzar una final de un torneo de categoría 500, al vencer al español Jaume Munar, que no pudo completar la reacción que mostró en el segundo set (7-6(4) y 7-5). EFE.