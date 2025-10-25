Fonseca, primer brasileño en una final ATP 500; Munar se queda sin final

El cuarto finalista más joven en la historia del torneo, el quinto de menos edad en un evento de este calibre, tardó una hora y 54 minutos en plasmar su superioridad. En el primer duelo entre ambos, ganó el primer set en el desempate y después emergió cuando parecía el partido abocado a la tercera manga.

Y es que Munar, que en el camino logró meritorias victorias ante el número seis del mundo el estadounidense John Shelton y el canadiense Felix Auger Aliassime para avanzar a su segunda semifinal ATP 500, rompió en el tercer juego del segundo set y tuvo ventaja de 3-1. Es más, sacó para situarse con 5-3, pero ahí fue donde el brasileño dio un paso adelante e igualó la manga a cuatro juegos. Ganó tres parciales seguidos Fonseca y pasó del 3-4 al 6-4 para sellar el triunfo.

João Fonseca, de 19 años, se situó en la final más importante de su joven carrera que jugará contra el ganador del duelo entre el español Alejandro Davidovich y el francés Ugo Humbert.

El número 46 del mundo tiene un récord de 6-1 contra otros jugadores del Top 50 desde principios de agosto y batió al número 42 del mundo del ránking para situarse en la segunda final de su carrera tras la de Buenos Aires que ganó en febrero, su único título hasta ahora.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ya se convirtió al vencer a Munar en el primer brasileño en alcanzar una final por encima del nivel ATP 250 desde Kuerten en el ATP Masters 1000 de Indian Wells en 2003.