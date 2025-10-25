Tenis

Rybakina se retira por lesión y Noskova jugará la final con Bencic

Redacción deportes, 25 oct (EFE).- La suiza Belinda Bencic derrotó en semifinales a la estadounidense Sofia Kenin en tres sets por 7-6 (5), 3-6 y 6-2 y disputará la final del WTA 500 de Tokio ante la checa Linda Noskova, que no jugó su partido debido a la retirada por lesión de la kazaja Yelena Rybakina.

Por EFE
25 de octubre de 2025 - 09:15
Belinda Bencic, de 28 años, alcanzó su segunda final del torneo de Tokio tras hacerlo por primera vez en 2015 frente a la polaca Agnieszka Radwanska, con la que perdió en dos sets. Aún así, la capital nipona le trae un buen recuerdo ya que en 2021, en los Juegos Olímpicos, ganó el oro en individuales y la plata en dobles.

En la final Bencic se medirá a Noskova, que no jugó su partido de semifinales por la retirada de Rybakina, campeona de Wimbledon 2022 y segunda cabeza de serie en la capital japonesa.

"He tenido problemas de espalda esta semana y no puedo jugar al cien por cien. Me decepciona que mis seguidores no me vean hoy, pero espero verlos el año que viene", dijo Rybakina tras anunciar su retirada.