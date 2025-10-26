Davidovich a Fonseca: "serás el próximo Nole (Djokovic)"

"Jugaste un tenis increíble. Eres la figura de este deporte. Sin duda, tienes un futuro brillante. Serás el próximo Nole (Novak Djokovic) en vencer a Carlos (Alcaraz) y Jannik (Sinner), sin duda", dijo Davidovich en la ceremonia de entrega de trofeos del torneo de Basilea.

Davidovich tuvo palabras de cariño para su rival a pesar de sufrir la quinta derrota en otras tantas finales y alargar el maleficio que le impide ganar un título en su carrera.

El maleficio del malagueño arrancó en el 2022, cuando fue finalista del Masters 1000 de Montecarlo, superado por Stefanos Tsitsipas. Y este año ha jugado las otras cuatro. Todas sin éxito. Algunas muy dolorosas como la de Delray Beach ante el serbio Miomir Kecmanovic ante el que tuvo dos bolas de partido. También en Washington frente al australiano Alex de Miñaur, con tres puntos de partido al resto. Incontestable, sin embargo, fue la final perdida en Acapulco, contra el checo Tomas Machac. Ahora también ha perdido la de Basilea.