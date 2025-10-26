Fonseca dedica el título a su madre que viajó a Basilea en el último momento

“Es una locura. Es difícil explicar lo que siento porque hemos pasado por muchas cosas. Quiero agradecer a mi familia y a mis entrenadores que me ayudaron a lograr este increíble esfuerzo. Mis padres acaban de llegar de Brasil. Iban a París, pero cambiaron su vuelo y llegaron como una hora antes del partido. Es increíble tenerlos aquí para el título más importante de mi carrera. Es un placer jugar este deporte. Es un placer participar en este torneo. Estoy muy feliz”, dijo el brasileño que une el triunfo en Basilea al de Buenos Aires al principio de año.

“Mis padres fueron quienes creyeron en mí. Estaba pensando en ir a la universidad y me dijeron: 'Es tu decisión. Estaremos ahí para apoyarte, sin importar lo que elijas'. Quiero agradecerles. Desde pequeño mi mamá viajó conmigo. Desde los 11 años, solo viajé con ella. Este título es para ella”, insistió el sudamericano que por primera vez entrará entre los treinta mejores del mundo en la clasificación ATP.

"Quiero felicitar a Alejandro por esta semana increíble. Y a su equipo. Trabajan duro y lo sabemos. Es una gran familia, un gran equipo. Sé que perder otra final es difícil pero hay que seguir trabajando. El futuro es brillante para vosotros", auguró Fonseca al español.