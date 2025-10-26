La suiza Belinda Bencic logra en Tokio su segundo título del año al vencer a Noskova

Bencic, de 28 años y 13 del mundo, se mostró más sólida que Noskova a pesar de que esta llegaba más fresca a la final después de que en semifinales se retirara por lesión su rival, la kazaja Yelena Rybakina, cabeza de serie número dos del torneo, antes de que empezara el partido.
La ganadora de medalla de oro en los Juegos de Tokio en 2021, que partía como quinta cabeza de serie, se desquitó de la final que perdió en la capital japonesa en 2015 y sumó su décimo título de su carrera, lo que le va a permitir escalar en la clasificación de la WTA hasta el undécimo puesto.
Noskova, 17 en la clasificación mundial, no se lo puso fácil y tuvo hasta diez bolas para romper el servicio de Bencic, pero no logró hacerlo en ninguna de las dos mangas.
En el primer set, imperó la igualdad hasta que la suiza le arrebató el saque para ponerse 4-2, lo que volvió a hacer una segunda vez para amarrar el set.
En el segundo, Noskova aguantó hasta el 3-3 y, en su siguiente servicio, lo perdió para poner en bandeja el partido a favor de su rival.