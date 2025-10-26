La suiza Belinda Bencic logra en Tokio su segundo título del año al vencer a Noskova

Redacción deportes, 26 oct (EFE).- La suiza Belinda Bencic se proclamó este domingo campeona del torneo de Tokio, categoría WTA 500, al imponerse a la checa Linda Noskova por 6-2 y 6-3, lo que le otorga su segundo título de la temporada después del que conquistara en Abu Dabi en febrero.