Marcel Granollers y Horacio Zeballos campeones en dobles

La pareja hispano argentina se impuso al equipo formado por el checo Adam Pavlasek y el polaco Jan Zielinski por 6-2 y 7-5.

Granollers y Zeballos, que llegaron a ser numero uno del mundo del circuito en esta modalidad, consiguieron en Basilea el quinto título del presente curso y el decimoquinto como conjunto. Actualmente octavo en el ránking de dobles han añadido Basilea al éxito en el Abierto de Estados Unidos, roland Garros, el Masters 1000 de Madrid y el torneo de Bucarest.

El dúo hispano argentino, que tardó 72 minutos en resolver la final, jugará las Finales ATP en noviembre y después acudirán con sus respectivas selecciones a la fase final de la Copa Davis.